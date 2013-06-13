У Миколаєві завершилася акція «Вставай, Україно!»

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 2 тисячі учасників акції колоною пройшли по вулиці Радянській від Обласного палацу культури до Каштанового скверу, де відбувся мітинг.

Під час мітингу на сцену опозиції намагався прорватися народний депутат від КПУ Микола Дзарданов, проте охорона не пропустила його.

На мітингу виступили голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а також народні депутати Роман Забзалюк, Ігор Бриченко (обидва - фракція «Батьківщина»), кандидат у народні депутати від опозиції по 132-у мажоритарному округу (Первомайськ Миколаївської області) Аркадій Корнацький та інші.

Яценюк під час виступу подякував миколаївцям за підтримку на виборах. "Це не синє місто, це не червоне місто, це жовто-блакитне українське місто, і слава вам!", - сказав він. Також Яценюк заявив, що опозиція подолає "режим Януковича" в 2015 році після того, як виграє президентські вибори.

У своєму виступі Тягнибок звинуватив керівників Миколаївської області від Партії регіонів у заборгованості із зарплат і високому рівні безробіття в регіоні. "Найбільший рівень заборгованості перед людьми із зарплати теж на Миколаївщині. Все тому, що керівники області - від Партії регіонів", - сказав він.

Під час мітингу серед учасників акції з'явилися прикріплені до повітряних куль фігури із зображенням Президента України Віктора Януковича як одного з героїв фільму "Джентльмени удачі", прем'єр-міністра Миколи Азарова в образі боярина і голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Круглова, який сидить на карті області. Під кожним зображенням був напис "Звільнений народом".