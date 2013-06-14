Власенко: об'єднання опозиції - справа добровільна

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко, говорячи про запланований на 15 червня об’єднавчий з’їзд опозиційних партій.

“Це питання добровільне. Хто хотів - усі приєднаються. Не стояло так завдання (об’єднати всі опозиційні партії - УНІАН). Стояло завдання об’єднатися з “Фронтом змін”, ПРП і частиною Руху. Це завдання виконано. Далі побачимо”, - сказав Власенко.

Він наголосив, що під час об’єднання партій буде застосована процедура найменш ризикована і найбільш прийнятна для всіх учасників цього процесу.

“Якби ми жили в нормальній демократичній країні з європейськими стандартами, то тоді, звичайно ж, повинен був пройти з’їзд “Фронту змін”, після цього - з’їзд “Батьківщини”, після цього - об’єднавчий з’їзд за участі двох партій. Тоді б ця процедура була і політичним і юридичним об’єднанням. Звичайно ж, ми прекрасно розуміємо, що коли ці процедури підуть, реєстрація змін до статуту “Батьківщини” і “Фронту змін” буде заблокована, як це у нас неодноразово відбувалося, найяскравіше у 2010-2011 роках. Тому була обрана та процедура, яка найменш ризикована з цієї точки зору для всіх учасників процесу”, - пояснив Власенко.