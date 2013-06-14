У «Батьківщині» кажуть, що влада готує на завтра провокації

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Батьківщина», розміщеному на їхньому сайті.

«За наявною в партії інформацією, на суботу влада готує провокації в центрі столиці зі спробою зірвати об’єднання опозиційних партій. Нам відомо, що за рознарядкою по лінії Партії регіонів до Києва звозять журналістів регіональних видань, обіцяючи їм «щось цікавеньке». Звертаємо увагу на провокаційний характер таких дій», - заявили в «Батьківщині».

У партії також звернулися із закликом до правоохоронців «належно виконувати свої обов’язки та забезпечити громадський порядок під час проведення з’їзду опозиції».

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 червня, на Михайлівській площі відбудеться урочистий об'єднавчий з'їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

На тему: Батьківщина сьогодні збирає «передоб’єднавчий» з’їзд

13 червня захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що об’єднання партій “Фронт змін”, партії «Реформи і порядок» і частини Народного руху України на базі ВО “Батьківщина” відбудеться на добровільних засадах.