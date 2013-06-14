Батьківщина сьогодні збирає «передоб’єднавчий» з’їзд

Сьогодні в Києві відбудеться з'їзд партії “Батьківщина”, на якому обговорюватимуться організаційні та засадничі питання щодо завтрашнього об'єднання з партіями “Фронт Змін” та партією «Реформи і порядок» (ПРП).

Про це народний депутат Сергій Сас (фракція “Батьківщина”) повідомив у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що “обговорюватимуться питання, які стосуються підготовки до об'єднання політичних сил, які проголосили про об'єднання”. За словами Саса, передбачається припинення повноважень політради партії з тим, щоб “почати з чистого листа”. “Це буде правильно з точки зору формально-юридичної”, - додав депутат.

Сас зауважив, що керівні органи партій, які об'єднуватимуться, зокрема, “Фронту Змін” та ПРП, ухвалюватимуть рішення з приводу юридичного оформлення своєї подальшої діяльності.

Сас уточнив, що з'їзд відбудеться сьогодні у Києві о 18.00.

Своєю чергою один із лідерів ПРП Ігор Гринів у коментарі УНІАН сказав, що нині перебуває у Львові і не знає, чи буде партія сьогодні проводити якісь заходи у зв'язку із завтрашнім об’єднавчим з'їздом. При цьому він не виключив, що такі заходи можуть проводитися, але сказав, що всі питання з цього приводу треба ставити голові партії Сергію Соболєву. За даними поінформованих джерел у партії, сьогодні весь день проходить узгодження документів для ухвалення рішення завтра, а ввечері планується засідання керівних органів партії.

За даними джерел УНІАН, сьогодні “в другій половині” дня відбудеться засідання за участю керівництва партії “Фронт Змін”. За одними даними, йдеться про засідання Ради партії, за іншими - з'їзд партії.

Народний депутат, член партії “Фронт Змін” Леся Оробець підтвердила УНІАН, що сьогодні відбудеться зібрання, але відмовилася сказати, яке саме, мотивуючи це тим, що й сама не має на даний час точної інформації.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 червня, на Михайлівській площі відбудеться урочистий об'єднавчий з'їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».