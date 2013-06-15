Литовський міністр: звільнення Тимошенко було б найбільш зрозумілим рішенням

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Ми кажемо українцям, що ви маєте розвіяти усі сумніви щодо вибіркового правосуддя. Як ви зробите це, - це ваше, так би мовити рішення, і найбільш, я би сказав зрозумілим рішенням, було б звільнення колишнього прем’єр-міністра”, - сказав він.

Міністр наголосив, що в процесі боротьби за посади не можна саджати когось до в’язниці, особливо жінку, яка має проблеми зі здоров’ям, що, у свою чергу, піднімає питання умов її утримання.

“Це – довга історія, тож ми в цілому сказали: розвійте всі сумніви. Скоріш за все, було б корисним і було б реальним сигналом, якби вона була звільнена, і ми кажемо це українцям напряму”, - сказав Лінкявічюс.

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Він також зазначив, що вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада, за умови виконання Україною критеріїв, висунутих Радою закордонних справ ЄС у грудні 2012 року.

“Вони знають, що робити, ми кажемо, що робити, тож - це зрозуміло”, - сказав литовський міністр.