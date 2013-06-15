Тимошенко звернулася до учасників з’їзду «Батьківщини»

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Тимошенко до учасників урочистого об’єднавчого з’їзду “Батьківщини”, який розпочинається на Михайлівській площі у Києві.

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У зверненні Тимошенко наголошує, що у 2015 році (на президентських виборах) “правляча партія влаштує бій без будь-яких правил та моралі”, тому “Батьківщина” не повинна “програти долю людей”.

“Саме тому, щоб бути сильнішими та перемагати, ми зобов’язані сьогодні об’єднати “Батьківщину”, “Фронт Змін”, партію “Реформи і порядок” та частину Народного Руху України”, - йдеться у зверненні.

Водночас, Тимошенко висловлює переконання, що цього недостатньо, тому після з’їзду потрібно продовжити посилення партії новими, сильними, інтелектуальними політичними та громадянськими командами.

“Двері оновленої “Батьківщини” після нашого з’їзду залишаються відкритими для всіх демократичних опозиційних сил, які щиро прагнуть бачити Україну європейською державою та готові дати бій корумпованому авторитаризму. Ми будемо продовжувати об’єднавчий процес та формувати єдину, потужну народну партію європейського типу”, - заявила Тимошенко.

Також, окрім висловлення довіри Яценюку та запевнення, що вони з ним не політичні конкуренти, Тимошенко висловила глибоку повагу лідера ПРП Сергію Соболєву та екс-голові НРУ Борису Тарасюку.

Крім того, Тимошенко відзначила, що Олександр Турчинов повинен залишитися її першим заступником і керівником усієї організаційної структури партії, яку, “враховуючи агресивне середовище, в якому ми працюємо, доцільно називати штабом”.

Також Тимошенко відзначила, що з’їзду пропонується оновлений ідеологічний маніфест партії, який вона просить обговорити і внести корективи.

“Кожне з положень цього маніфіесту треба деталізувати разом з інтелектуальними групами громадянського суспільства. Я впевнена, що цю роботу нам допоможе зробити Юрій Луценко”, - заявила вона.

“Крім того, з цієї миті ми вже разом, єдиною партією, єдиною об’єднаною командою мусимо розробити стратегію перемоги в 2015 році. Маю чіткий, детальний план досягнення такої перемоги”, - наголосила лідер “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня ввечері з’їзд партії “Батьківщина” обрав Тимошенко головою партії, Яценюка - головою політради партії, Турчинова - першим заступником голови політради і керівником центрального штабу. Голову партії «Реформи і порядок» Соболєва буде обрано заступником голови «Батьківщини».