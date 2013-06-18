Колобова запросили у ВР гасити скандал з його заступником

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак відзначив, що Колобов має доповісти щодо звіту про виконання Закону України “Про державний бюджет України на 2012 рік”, а також про ситуацію з першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мярковським.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Мярковський мав доповідати у ВР про виконання бюджету-2012. Він виступив зі звітом, однак не став відповідати на запитання депутатів і залишив сесійну залу.

Після народний депутат України Ігор Швайка (фракція “Свобода”) в інтерв’ю журналістам заявив, що перший заступник міністра фінансів України Мярковський сьогодні вийшов на трибуну Верховної Ради України у нетверезому стані. Він зазначив: “Перший заступник міністра фінансів прийшов в парламент в нетверезому стані. Він прийшов звітувати про виконання бюджету за 2012 рік - ну п’яне виконання про п’яне виконання бюджету”. Швайка зазначає, що Мярковський підтвердив свій стан тим, що “просто втік”.

Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Володимир Макеєнко заявляє, що перший заступник міністра фінансів Мярковський не був п’яний, а в нього проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю журналістам він наголосив, що Мярковському просто стало зле, і “він зараз у лікаря, він міряє тиск, п’є там ліки”.

На думку Макеєнка, голова ВР Володимир Рибак правильно зробив, що на прохання двох фракцій парламенту оголосив перерву у засіданні парламенту, щоб з’ясувати, як ВР працюватиме далі.

“Я думаю, що якщо він зможе, то продовжить, а якщо ні, то хтось від уряду буде доповідати інший”, - наголосив Макеєнко.