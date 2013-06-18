Колобова запросили у ВР гасити скандал з його заступником

12:21, 18 червня 2013
Політика
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Сьогодні на 16.00 голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив міністра фінансів України Юрія Колобова для пояснень щодо сьогоднішньої ситуації в парламенті.

Замість Мярковського про виконання бюджету доповість його шеф Колобов

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак відзначив, що Колобов має доповісти щодо звіту про виконання Закону України “Про державний бюджет України на 2012 рік”, а також про ситуацію з першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мярковським.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Мярковський мав доповідати у ВР про виконання бюджету-2012. Він виступив зі звітом, однак не став відповідати на запитання депутатів і залишив сесійну залу.

Після народний депутат України Ігор Швайка (фракція “Свобода”) в інтерв’ю журналістам заявив, що перший заступник міністра фінансів України Мярковський сьогодні вийшов на трибуну Верховної Ради України у нетверезому стані. Він зазначив: “Перший заступник міністра фінансів прийшов в парламент в нетверезому стані. Він прийшов звітувати про виконання бюджету за 2012 рік - ну п’яне виконання про п’яне виконання бюджету”. Швайка зазначає, що Мярковський підтвердив свій стан тим, що “просто втік”.

Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Володимир Макеєнко заявляє, що перший заступник міністра фінансів Мярковський не був п’яний, а в нього проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю журналістам він наголосив, що Мярковському просто стало зле, і “він зараз у лікаря, він міряє тиск, п’є там ліки”.

На думку Макеєнка, голова ВР Володимир Рибак правильно зробив, що на прохання двох фракцій парламенту оголосив перерву у засіданні парламенту, щоб з’ясувати, як ВР працюватиме далі.

“Я думаю, що якщо він зможе, то продовжить, а якщо ні, то хтось від уряду буде доповідати інший”, - наголосив Макеєнко.

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