ЄБРР може урізати фінансування проектів в Україні на 30%

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту кредитування в місцевих валютах ЄБРР Андре Куусвек.

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«Можливо, що будуть заморожені деякі державні проекти у зв'язку з обмеженням рівня фінансування ЄБРР. Зазвичай обсяги фінансування становлять близько 1 млрд євро на рік, і поки фінансування знаходиться на рівні минулого року. Але надалі, якщо не буде більшої стабільності й продовження співробітництва з МВФ, обсяги буде знижено. Якщо умови покращаться, фінансування буде на рівні минулого року, якщо ні — близько 70% від цього рівня. Буде вибіркове ставлення, в тому числі й до державних програм, за пріоритетністю», - сказав Андре Куусвек.