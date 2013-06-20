ЄС поки що не уточнює дату приїзду до України Кокса і Квасневського

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

«Ми плануємо цей візит наприкінці червня, але підтвердити конкретні дати ще не можемо», - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, Кокс і Квасневський знову прибудуть до України 26-28 червня.

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Як повідомляв УНІАН, колишній Президент Польщі Квасневський та екс-президент Європарламенту Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко й розпочали роботу 11 червня 2012 року.

Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.

Востаннє Квасневський і Кокс приїжджали до України 14-15 червня.