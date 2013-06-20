ЄС поки що не уточнює дату приїзду до України Кокса і Квасневського
17:05, 20 червня 2013Політика
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Європейський Союз поки що не уточнює конкретну дату приїзду до Україну керівників Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пета Кокса та Олександра Квасневського.
Пет Кокс і Олександр Квасьневський приїдуть в Україну
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.
«Ми плануємо цей візит наприкінці червня, але підтвердити конкретні дати ще не можемо», - сказав він.
Як повідомляли ЗМІ, Кокс і Квасневський знову прибудуть до України 26-28 червня.
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Як повідомляв УНІАН, колишній Президент Польщі Квасневський та екс-президент Європарламенту Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко й розпочали роботу 11 червня 2012 року.
Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.
Востаннє Квасневський і Кокс приїжджали до України 14-15 червня.
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