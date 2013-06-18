В ЄС очікують, що Україна вирішить питання Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Представництва ЄС в Україні Марія Юрікова на засіданні круглого столу на тему: «Асоціація з ЄС: як Україна виконує умови для підписання угоди?»

«Ми очікуємо, що Україна вирішить питання колишнього прем'єр-міністра. Місія Кокса-Квасневського нині допомагає Україні виконати цю мету», - сказала вона.

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Юрікова закликала уряд України мобілізувати зусилля для виконання критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС в листопаді цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

«Я б рекомендувала мобілізувати зусилля і поставити собі таку мету, і тоді, спираючись на всі ці зусилля, в ЄС довіряли б обіцянкам України, і тоді підписання Угоди про асоціацію буде схвалено», - сказала вона.

Юрікова нагадала, що Україна має серйозно розглянути питання щодо ухвалення виборчого законодавства, щоб всі недоліки, виявлені при проведенні парламентських виборів у жовтні 2012 року, були враховані.

За словами Юрікової, крім того, Україна має продовжити реформу юридичної системи, системи судочинства, прокуратури, а також покращити інвестиційний та бізне-клімати.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Проте підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й суттєвий прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.