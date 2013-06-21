У ЄНП обговорили можливість переходу України до "сфери Росії"

Як повідомив УНІАН заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря телефоном з Відня, про це йшлося на надзвичайному саміті ЄНП, що відбувся в столиці Австрії.

Він зазначив, що питання торговельних відносин було піднято в контексті останнього саміту “великої вісімки”, в документі, за підсумками якого, йшлося про підтримку економічної інтеграції Росії з іншими країнами в регіоні на принципах Світової організації торгівлі (СОТ).

“Ця частина обговорювалася з точки зору можливих інтерпретацій, чи не означає така формула, що Сполучені Штати і ЄС фактично махнули рукою на Україну і примирилися політично з тим, що вона буде в сфері економічної інтеграції з Росією”, - зазначив Г.Немиря.

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За його словами, під час обговорення цього питання стало зрозуміло, що таким чином лідери ЄС та США підтримали ситуацію, яка вже існує в регіоні з наголосом на тому, що євроінтеграційні об’єднання краще робити за принципами СОТ.

“Було також підкреслено несумісність зони вільної торгівлі з участю в Митному союзі чи Євразійському економічному союзі”, - наголосив Г.Немиря.