МЗС Німеччини вимагає, щоб Тимошенко лікували «адекватно»

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле у Берліні на зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомляє Росбалт.

"Юлія Тимошенко й інші ув'язнені колишні міністри та члени уряду мають право на справедливий судовий розгляд. Слід уникати вибіркового, політично мотивованого правосуддя", - зазначив Вестервелле, повідомляється на офіційному сайті українського екс-прем'єра.

За словами міністра, опозиційний політик, який потребує лікування, має право на адекватну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України з посиланням на висновок міжнародної комісії оголосило про те, що Юлія Тимошенко більше не потребує лікування. Проте лікарі клініки "Шаріте" висловили незгоду з позицією українських медиків.