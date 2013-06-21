Вестервелле поговорив з Януковичем про Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час підходу до преси після зустрічі з Президентом України.

Водночас Вестервелле відмовився повідомити, що саме відповів йому Президент України, порадивши звернутись з цим питанням до української сторони.

“Я сьогодні мав зустрічі з представниками опозиції, і з перших вуст почув інформацію про політичну ситуацію в країні. Я також це сказав відверто і Президенту, що ми уважно спостерігаємо за ситуацією з Тимошенко. Я також підкреслив, що німецькі пропозиції щодо медичного обслуговування і лікування її в Німеччині залишаються в силі”, - сказав глава МЗС Німеччини.

За словами Вестервелле, він також сказав Президенту України, що Німеччина і надалі працюватиме над вирішенням цього питання.

“Звичайно, час покаже, яке рішення буде знайдено, але важливо, щоб ця робота продовжувалась”, - сказав Вестервелле.

Він зауважив, що ситуація нелегка, але Німеччина готова зробити конструктивний внесок у справу, щоб знайти позитивне рішення.

Відповідаючи на запитання, скільки часу має Україна, аби визначитись щодо Тимошенко, щоб Німеччина та інші країни Європейського Союзу підписали з Україною Угоду про асоціацію, міністр знову повторив, що сторони зараз перебувають у процесі переговорів.

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“Звичайно, підписання угоди відомо коли відбудеться — це листопад, і це створює відповідні часові рамки. Ми вважаємо, що між Європою і Україною, між Німеччиною та Україною ще багато чого треба зробити, але потрібно діяти якраз у межах цих часових рамок”, - сказав Вестервелле.

Він повторив, що для підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна має вирішити три блоки питань. Перший блок стосується реформування законодавства у сфері юстиції, другий — зміни виборчого законодавства і третій блок — це унеможливлення проявів вибіркового правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з владою України про перевезення Тимошенко на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.