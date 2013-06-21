Рибак оскаржив рішення суду про вилучення посвідчень Балоги та Домбровського
Голова Верховної Ради Володимир Рибак оскаржив рішення суду, яке зобов'язує його вилучити посвідчення народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.
Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат кількох попередніх скликань Юрій Кармазін.
За словами Кармазіна, Рибак у своїй скарзі «фактично тисне на суд».
«Рибак на семи аркушах написав текст апеляційної скарги, де він ставить питання «прийняти» і «невідкладно розглянути» апеляційну скаргу. Він вживає такий термін як «вища посадова особа Верховної Ради», - сказав Кармазін.
За його словами, в скарзі також зазначається, що суддя Ігор Іщук, який ухвалив оскаржуване Рибаком рішення, є «неповноважним суддею» і таким чином ставиться під сумнів всі рішення, які ухвалював цей суддя, оскільки його прізвище не було вилучено з реєстру адвокатів після призначення на посаду судді.
Кармазін зазначив, що Іщук був призначений суддею 23 січня 2012 року, а 26 січня цього ж року, тобто через три дні, на засіданні кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області адвокатська діяльність Іщука була призупинена з 1 лютого 2012 року. «Не провина судді, що в якомусь розділі реєстру адвокатів не внесено змін про призупинення. Тобто іде серйозна атака на суддю», - сказав Кармазін.
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Крім того, Кармазін зазначив, що спікер у своїй заяві зазначає, що «звичайний громадянин не може подати на нього скаргу».
Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Балоги і Домбровського.
Таке рішення суд прийняв за позовом колишнього народного депутата Кармазіна.
8 лютого Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.
ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.
14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.
13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 і 71. Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.