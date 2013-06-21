Рибак оскаржив рішення суду про вилучення посвідчень Балоги та Домбровського

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат кількох попередніх скликань Юрій Кармазін.

За словами Кармазіна, Рибак у своїй скарзі «фактично тисне на суд».

«Рибак на семи аркушах написав текст апеляційної скарги, де він ставить питання «прийняти» і «невідкладно розглянути» апеляційну скаргу. Він вживає такий термін як «вища посадова особа Верховної Ради», - сказав Кармазін.

За його словами, в скарзі також зазначається, що суддя Ігор Іщук, який ухвалив оскаржуване Рибаком рішення, є «неповноважним суддею» і таким чином ставиться під сумнів всі рішення, які ухвалював цей суддя, оскільки його прізвище не було вилучено з реєстру адвокатів після призначення на посаду судді.

Кармазін зазначив, що Іщук був призначений суддею 23 січня 2012 року, а 26 січня цього ж року, тобто через три дні, на засіданні кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області адвокатська діяльність Іщука була призупинена з 1 лютого 2012 року. «Не провина судді, що в якомусь розділі реєстру адвокатів не внесено змін про призупинення. Тобто іде серйозна атака на суддю», - сказав Кармазін.

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Крім того, Кармазін зазначив, що спікер у своїй заяві зазначає, що «звичайний громадянин не може подати на нього скаргу».

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Балоги і Домбровського.

Таке рішення суд прийняв за позовом колишнього народного депутата Кармазіна.

8 лютого Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 і 71. Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.