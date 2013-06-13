У Батьківщині заявляють, що Рибак не може забирати у депутатів мандати
Повноваження глави Верховної Ради чітко визначенні у Конституції і в них не входить позбавлення мандатів народних депутатів.
На цьому наголосив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Андрій Пишний.
«Це дійсно абсурд. Голова Верховної Ради має чіткий перелік повноважень визначених статтею 88 Конституції і до переліку цих повноважень не відноситься позбавлення мандата і бігання по сесійній залі за депутатом, який не хоче віддавати свій депутатський значок. Треба чітко усвідомити – стаття 81 Конституції визначає виключний перелік підстав за якими повноваження народного депутата можуть достроково припинятися. Те, що відбулося у Вищому адміністративному суді не вписується в жодну норму Конституції», - заявив Пишний в ефірі «5 каналу».
Натомість регіонал Владислав Лук’янов переконаний, що Володимир Рибак зобов’язаний виконати рішення ВАСУ і позбавити мандатів народних депутатів Павла Балогу та Олександра Домбровського.
«Якщо є рішення суду, яке зобов’язує голову Верховної Ради вжити всіх заходів, то він мусить вжити всіх заходів і виконати рішення суду», – заявив Лук’янов.
Як повыдомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 11 червня зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги.