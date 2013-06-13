У Батьківщині заявляють, що Рибак не може забирати у депутатів мандати

На цьому наголосив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Андрій Пишний.

«Це дійсно абсурд. Голова Верховної Ради має чіткий перелік повноважень визначених статтею 88 Конституції і до переліку цих повноважень не відноситься позбавлення мандата і бігання по сесійній залі за депутатом, який не хоче віддавати свій депутатський значок. Треба чітко усвідомити – стаття 81 Конституції визначає виключний перелік підстав за якими повноваження народного депутата можуть достроково припинятися. Те, що відбулося у Вищому адміністративному суді не вписується в жодну норму Конституції», - заявив Пишний в ефірі «5 каналу».

Натомість регіонал Владислав Лук’янов переконаний, що Володимир Рибак зобов’язаний виконати рішення ВАСУ і позбавити мандатів народних депутатів Павла Балогу та Олександра Домбровського.

«Якщо є рішення суду, яке зобов’язує голову Верховної Ради вжити всіх заходів, то він мусить вжити всіх заходів і виконати рішення суду», – заявив Лук’янов.

Як повыдомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 11 червня зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги.