Путін пояснив Меркель, чому йому доводиться гучно висловлюватися

Про це повідомляє РІА "Новости".

Путін запевнив, що Росія завжди готова прислухатися до своїх партнерів, але тільки за умови, що вони не будуть нав'язувати свої правила.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, відповідаючи на запитання на пленарному засіданні ПМЕФ, сказала, що потенціал партнерства між ЄС і Росією ще повністю не вичерпаний і що Росія відіграє важливу стратегічну роль.

"Російський президент не завжди висловлюється тихо, іноді й голосно. Але, тим не менш, це не заважає нам далі кооперуватися", - сказала вона.

"Голосно доводиться висловлюватися для того, щоб почули. Але якщо занадто голосно, я прошу мене вибачити", - відповів Путін.

Він нагадав, що завдання приєднання Росії до СОТ, нарешті, вирішене, але залишається ще багато розбіжностей, що, за його словами, цілком природно. "Безумовно, все це потрібно робити на тлі гармонізації наших спільних принципів у сфері гуманітарного права, розуміння, що таке права людини, як вони повинні бути забезпечені, що таке загальні цінності. Тут багато ще речей, які треба узгодити", - зазначив президент РФ .

Путін підкреслив, що треба уважно і з повагою ставитися один до одного. "Росія завжди готова слухати, прислухатися до наших партнерів, корелювати щось, але тільки за умови, що нам ніхто по-менторськи не диктуватиме свої правила. Але, судячи з усього, я можу сказати, що особливо за останній час я цього і не бачу, цього не відбувається ", - сказав він.