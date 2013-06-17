Меркель шокована кадрами з Туреччини
Меркель вважає "дуже жорстокими" дії турецьких сил безпеки щодо учасників протестів.
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає "дуже жорстокими" дії турецьких сил безпеки щодо учасників протестів, які охопили країну.
"Те, що зараз відбувається в Туреччині, не відповідає нашим уявленням про свободу демонстрацій і висловлювання думки", - заявила вона сьогодні в ефірі телеканалу РТЛ, передає ІТАР-ТАСС.
"Я шокована, як і багато інших людей", телевізійними кадрами з місця подій, додала канцлер.
У свою чергу, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить до правлячої у ФРН коаліції, Хорст Зеєхофер у світлі заворушень у Туреччині висловився проти приєднання цієї країни до Євросоюзу.
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"Ми виступаємо проти повноправного членства Туреччини (в ЄС)", - наголосив він сьогодні в розмові з журналістами в Мюнхені. "На мій погляд, кадри та інформація, які надходять звідти в ці дні, ще раз підтверджують правильність цієї позиції", - додав прем'єр-міністр Баварії.
За інформацією ІТАР-ТАСС, 400 людей продовжують перебувати в турецьких в'язницях в статусі затриманих. Про це заявив сьогодні, 17 червня, голова МВС Туреччини Муаммер Гюлер. Раніше телеканал Си-ен-ен-Тюрк повідомив, що тільки в ході протестів, що тривали в ніч з неділі на понеділок, було затримано 105 осіб.
Два профспілкові об'єднання Туреччини - Конфедерація профспілок держслужбовців і Конфедерація профспілок робітників-революціонерів оголосили у понеділок страйк у зв'язку з розгоном протестувальників з парку Гезі в центрі Стамбула в минулі вихідні. До них долучаться три об'єднання, що представляють лікарів, інженерів і стоматологів. Загалом, як заявляє керівництво профспілок, на вулиці турецьких міст можуть вийти до 800 тис. чоловік. Голова МВС вже наперед назвав страйк незаконним і попередив про можливі дії поліції проти демонстрантів.
Говорячи про розслідування неправомірних дій поліції, Гюлер заявив, що за трьома випадками прийнято рішення усунути від служби два поліцейських в Ізмірі і одного в Стамбулі. За його словами, МВС продовжить розслідувати всі випадки, для яких підстави для розглядів, пов'язаних з так званим поліцейським свавіллям, про яке говорить громадськість. Крім того, Гюлер повідомив, що міністерство планує ініціювати судові розгляди щодо користувачів соціальних мереж, які закликають до заворушень і публікують дезінформацію.
Як повідомляв УНІАН, по всій Туреччині упродовж майже трьох тижнів проходять антиурядові демонстрації, які почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжуються заворушеннями. Увечері 16 червня сутички з поліцією знов відбулися в Стамбулі та Анкарі.
За останніми даними, жертвами заворушень у Туреччині стали п'ятеро людей, кількість потерпілих досягає 5 тисяч. Влада Стамбула та Анкари заборонила проводити демонстрації в центрах цих мегаполісів.