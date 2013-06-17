Меркель шокована кадрами з Туреччини

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає "дуже жорстокими" дії турецьких сил безпеки щодо учасників протестів, які охопили країну.

"Те, що зараз відбувається в Туреччині, не відповідає нашим уявленням про свободу демонстрацій і висловлювання думки", - заявила вона сьогодні в ефірі телеканалу РТЛ, передає ІТАР-ТАСС.

"Я шокована, як і багато інших людей", телевізійними кадрами з місця подій, додала канцлер.

У свою чергу, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить до правлячої у ФРН коаліції, Хорст Зеєхофер у світлі заворушень у Туреччині висловився проти приєднання цієї країни до Євросоюзу.

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"Ми виступаємо проти повноправного членства Туреччини (в ЄС)", - наголосив він сьогодні в розмові з журналістами в Мюнхені. "На мій погляд, кадри та інформація, які надходять звідти в ці дні, ще раз підтверджують правильність цієї позиції", - додав прем'єр-міністр Баварії.

За інформацією ІТАР-ТАСС, 400 людей продовжують перебувати в турецьких в'язницях в статусі затриманих. Про це заявив сьогодні, 17 червня, голова МВС Туреччини Муаммер Гюлер. Раніше телеканал Си-ен-ен-Тюрк повідомив, що тільки в ході протестів, що тривали в ніч з неділі на понеділок, було затримано 105 осіб.

Два профспілкові об'єднання Туреччини - Конфедерація профспілок держслужбовців і Конфедерація профспілок робітників-революціонерів оголосили у понеділок страйк у зв'язку з розгоном протестувальників з парку Гезі в центрі Стамбула в минулі вихідні. До них долучаться три об'єднання, що представляють лікарів, інженерів і стоматологів. Загалом, як заявляє керівництво профспілок, на вулиці турецьких міст можуть вийти до 800 тис. чоловік. Голова МВС вже наперед назвав страйк незаконним і попередив про можливі дії поліції проти демонстрантів.

Говорячи про розслідування неправомірних дій поліції, Гюлер заявив, що за трьома випадками прийнято рішення усунути від служби два поліцейських в Ізмірі і одного в Стамбулі. За його словами, МВС продовжить розслідувати всі випадки, для яких підстави для розглядів, пов'язаних з так званим поліцейським свавіллям, про яке говорить громадськість. Крім того, Гюлер повідомив, що міністерство планує ініціювати судові розгляди щодо користувачів соціальних мереж, які закликають до заворушень і публікують дезінформацію.

Як повідомляв УНІАН, по всій Туреччині упродовж майже трьох тижнів проходять антиурядові демонстрації, які почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжуються заворушеннями. Увечері 16 червня сутички з поліцією знов відбулися в Стамбулі та Анкарі.

За останніми даними, жертвами заворушень у Туреччині стали п'ятеро людей, кількість потерпілих досягає 5 тисяч. Влада Стамбула та Анкари заборонила проводити демонстрації в центрах цих мегаполісів.