Україна передасть керівництво в ОЧЕС Вірменії

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Кожара відзвітував про головування України в ОЧЕС, яке тривало протягом останніх 6 місяців.

Під час зустрічі розглядалися питання співпраці між членами організації, виконання резолюцій, постанов і рекомендацій Ради міністрів, співпраці ОЧЕС з Євросоюзом, звернень про продовження статусу спостерігачів в ОЧЕС, діяльності Фонду розвитку проектів і органів ОЧЕС тощо.

На прес-конференції, що відбулася після засідання, Кожара позитивно оцінив виконану роботу.

«Головування України було успішним. У його процесі було досягнуто конкретні результати, зокрема, відбулися важливі зустрічі на рівні міністрів, зустрічі робочих груп з транспорту, що пройшли 28-29 травня в Одесі», - сказав міністр.

Він додав, що Україна зробила значний внесок у діяльність ОЧЕС і сподівається, що пропозиції української сторони знайдуть своє відбиття у подальшому розвитку у сфері туризму, торговельно-економічній співпраці.

Кожара також особливо відзначив перспективність у діяльності ОЧЕС економічного напрямку.

«Чорноморський регіон – регіон з все більш зростаючими економічними можливостями і потенціалом. Ми уважно дивимося, як розвиваються всі країни нашого регіону. В середньому по ОЧЕС розвиток на 6% на рік відбувається», - сказав дипломат.

Він також повідомив, що в кінці сьогоднішнього засідання в урочистій обстановці головування в ОЧЕС передано Вірменії.

«Ми, як колишні голови, допомагатимемо цій країні у головуванні», - сказав міністр закордонних справ України.

Офіційно Вірменія очолить ОЧЕС з 1 липня 2013 року.