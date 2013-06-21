"Свобода" відповіла на заяву польського Сенату

Про це заявив заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з питань національної пам’яті народний депутат України Олег Панькевич з трибуни Верховної Ради України.

У заяві наголошується, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розуміє важливість стратегічної співпраці України та Республіки Польща. «В останні роки було багато зроблено для того, щоб налагодити добросусідські стосунки між українським і польським народами. Зокрема, у місцевих радах, де значне представництво має Всеукраїнське об'єднання «Свобода», проводиться робота щодо поліпшення транскордонної співпраці, розвитку економічних та культурних зв'язків. Львівська міська рада одноголосно ухвалила рішення про передачу «Польського дому» в довгострокове користування для забезпечення національного та культурного розвитку польської меншини», - нагадав Панькевич і додав, що у Львові відкрито пам'ятник інтелігенції, яка була знищена німецькими нацистами у 1941 році.

Проте, зауважив він, «не може бути партнерства у міжнаціональних відносинах, якщо заперечується право іншого народу мати власну національну гідність, власну незалежність та право на боротьбу з окупантами».

«На жаль, більшість представників Сенату, ухвалюючи таку заяву, фактично осквернили пам'ять загиблих і поляків, і українців, маючи на меті здобуття сумнівного політичного капіталу». – сказав представник «Свободи» і додав, що в заяві зазначено, що «поляки прагнуть примирення і дружби з українцями». Однак, за його словами, текст заяви містить явні ознаки ксенофобії та шовінізму стосовно українців.

«Дії польських політиків формують негативний імідж України у світі, завдають шкоди євроінтеграційним прагненням українців», - підкреслив Панькевич.

Він наголосив, що «рішення Сенату, в якому польсько-український конфлікт окреслено як "етнічні чистки з ознаками геноциду", не відповідає історичній правді. Адже геноцид передбачає односторонні жертви та агресію. Тобто польські політики говорять лише про польські жертви і не хочуть помічати тисяч вбитих українців. Вони відзначають антипольські акції УПА, але замовчують знищення українців вояками Армії Крайової. У постанові використано нічим необґрунтовану цифру – 100 тисяч польських жертв, що також є політичною спекуляцією на пам'яті людей, які загинули в конфлікті».

На переконання «Свободи», «застосування терміна "геноцид" до цих подій є неприйнятним, тому що не відповідає юридичному визначенню, ухваленому ООН в 1948 році». «У світовій історії немає жодного випадку геноциду, зорганізованого не державою. Якщо застосовувати підходи польських політиків до знищення українських сіл Сагринь, Павлокома, Верховини та десятків, якщо не сотень, інших, то також зможемо їх кваліфікувати як "етнічні чистки з ознаками геноциду", - заявив Панькевич і нагадав, що «автор терміна геноцид – всесвітньо відомий юрист Рафаель Лемкін прикладом геноциду називав знищення польським військом українського села Завадка Морохівська».

«Застосування терміна "геноцид" є неприйнятним і з політичного погляду, адже заперечує дотеперішні приязні відносини між Україною та Польщею, є маніпулюванням пам'яті про минуле, породжує нові конфлікти», - заявили в «Свободі» і підкреслили, що вважають «штучне загострення дискусій довкола питань польсько-українського конфлікту, які вже отримали політичну оцінку керівництва України та Польщі у 2003 році, таким, що грає на руку Росії, де відбувається небезпечна реабілітація сталінізму. Розмови про "геноцид на Волині", між іншим, мають за мету завадити поширенню правди про Голодомор як геноцид, що забрав життя мільйонів українців».

«Свобода» закликає «українське суспільство дати оцінку антиукраїнським діям, що сьогодні відбуваються за межами нашої держави, а також дати належну оцінку «п'ятій колоні», якою є сьогоднішній панівний режим, якому байдужі національні інтереси». «Свобода» також закликає «належно вшановувати пам'ять українців, які загинули від різних окупаційних режимів, у тому числі польського. Зокрема, тих українців, які загинули внаслідок дій підрозділів Армії Крайової та Батальйонів Хлопських, відзначити річницю трагічних подій, пов’язаних з депортацією українців з їхніх етнічних земель у 1944 – 1947 роках, знищення українських сіл на теренах Холмщини, Надсяння та Лемківщини протягом 1944-1945 років».

Відтак «Свобода» пропонує ухвалити Закон «Про статус депортованих українців», а також провести парламентські слухання з цієї проблеми у 2013 р.

Польську сторону «Свобода» закликає перейти від взаємних звинувачень до конструктивного діалогу та акцентувати увагу на відзначення дат і подій, коли українці та поляки допомагали одні одним під час захисту своїх спільних інтересів».