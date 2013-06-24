Азаров сьогодні зустрінеться з Фюле і Ештон

Як передає кореспондент УНІАН, Україну на засіданні представлятиме прем’єр-міністр Микола Азаров, Євросоюз – міністр закордонних справ головуючої в ЄС Ірландії Еамон Гілмор та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Перед початком засідання Азаров також планує провести зустріч з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

В рамках засідання передбачається обговорити стан двосторонніх відносин, а також виконання Україною умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Під час візиту український прем’єр також планує провести зустрічі зі спікером парламенту та прем’єр-міністром Люксембургу. Крім того, 25 червня, Азаров планує провести зустріч з представниками бізнесових кіл Люксембургу.