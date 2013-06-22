На сторінку Азарова у Facebook підписались понад 30 тис. користувачів

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, свою сторінку в Facebook прем’єр відкрив у травні 2011 року.

"Відтоді, як тільки випадає вільна хвилина, він читає пости, відповідає на них і дає доручення вирішити поставлені питання. Доброю традицією вже стало он-лайн спілкування Азарова у Facebook, яке зазвичай відбувається у п’ятницю. Звичайно, абсолютно усі дописи на Facebook-сторінці глава уряду самостійно опрацювати не може – їхня щоденна кількість іноді може доходити і до 700-800. Але вони в жодному разі не залишаються без уваги: інформація моніториться помічниками прем’єр-міністра, аналізується і даються доручення. Тому з упевненістю можна стверджувати, що всі звернення, які стосуються компетенції уряду, за можливістю вирішуються", - наголошується у повідомленні.

Як зазначили у Кабміні, Азаров неодноразово наголошував, що дуже цінує відверте спілкування з користувачами Facebook. Саме таке спілкування, переконаний він, дозволяє налагодити прямий діалог із громадянами й отримати інформацію з перших вуст.

"Було кілька випадків, коли звернення користувачів на Facebook ставали приводом для внесення корективів у політику або поточну діяльність уряду. Це стосується тих випадків, коли місцеві чиновники надають недостовірну чи неповну інформацію, а люди розповідають, як все є насправді. У такому разі прем’єр-міністр доручає ретельно розслідувати проблему, вирішити її по суті. Це питання він тримає на особистому контролі до повного вирішення", - зазначається у повідомленні.

"Звичайно, люди на сторінці Миколи Азарова залишають дописи різного характеру: трапляються відверто недоброзичливі чи образливі. Але при цьому всьому бувають набагато приємніші моменти. Наприклад, коли люди за щось дякують, підтримують рішення уряду, вітають зі святами або днем народження. Глава уряду зазначає, що такі слова надають йому сил, переконаності та бажання працювати", - наголосили у Секретаріаті КМУ.