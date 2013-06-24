Азаров нарікає на депутатів: не хочуть приймати виборчий кодекс

Україна не відмовилася від ідеї розробити єдиний виборчий кодекс.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров в інтерв’ю проекту «УНІАН – Новини ЄС» за кілька годин до початку засідання Ради співробітництва Україна-ЄС в Люксембурзі.

«Від прийняття виборчого кодексу у нас не відмовлялися; його проект від 2010 року двічі подавався на розгляд народних депутатів і двічі не отримував потрібної кількості голосів», – сказав прем’єр.

Він висловив думку, що до схвалення єдиного виборчого кодексу можна буде повернутися після вдосконалення чинного закону про вибори народних депутатів, а також після завершення реформи місцевого самоврядування.

«Виходячи з проведених реформ, буде видно, що краще: повернутися до старого проекту або розробити новий», – сказав прем’єр.

Азаров також наголосив на тому, що Україна дослухається до порад європейських колег, але діє, виходячи з національних інтересів.

При цьому, він окремо звернув увагу на те, що єдиний виборчий кодекс у Європі на сьогодні є лише в Болгарії, Македонії та Бельгії.

«Інші, які рекомендують його Україні, у себе такий кодекс поки не запровадили», – сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, реформування виборчого законодавства – одна з умов підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Дві інших умови, окреслені у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, – вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію – у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.