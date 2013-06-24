Азаров запевняє, що бажає «якнайшвидшого розв'язання» справи Тимошенко

Про це він заявив в інтерв’ю проекту «УНІАН – Новини ЄС» за кілька годин до початку засідання Ради співробітництва Україна-ЄС в Люксембурзі.

«Звичайно ж, як прем'єр-міністр, що бере участь у переговорному процесі з ЄС, і що стикається з викликаними «справою Тимошенко» перешкодами на інтеграційному шляху, просто як громадянин, зрештою, я бажаю якнайшвидшого розв'язання цієї колізії», – сказав він.

При цьому, Азаров зазначив, що питання має вирішуватися в рамках судової системи.

«Треба, нарешті, усвідомити, що в Україні, як і в будь-якій країні Євросоюзу, втручання у справи суду неприпустиме», – наголосив він.

Український прем’єр також висловив переконання в тому, що було б неправомірним пов'язувати європейську інтеграцію України з «окремо взятим судовим процесом». «Асоціація України з ЄС – це велика мета, адаптація українського правосуддя до європейських стандартів – це важлива складова загального процесу. І реалізована вона буде тим краще, чим вищих рівнів взаємодії і співпраці ми досягнемо», – підкреслив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, справа Тимошенко викликала стурбованість у ЄС, який назвав її прикладом вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», запланованого на кінець листопада цього року, за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію – у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.