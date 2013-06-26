Квасневський про шанси лікування Тимошенко за кордоном: ми працюємо
10:26, 26 червня 2013Політика
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Екс-президент Польщі прибув до Києва - місія керівників Моніторингової місії Європарламенту відновлює роботу.
Квасневський уже в Києві
Сьогодні ввечері відновить свою роботу місія Кокса-Квасневського. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Екс-президент Польщі Александр Квасневський уже прибув до Києва, тут він бере участь у конференції до Дня боротьби з наркоманією.
На запитання перед початком конференції у Києві, якими є шанси Тимошенко на лікування за кордоном, Квасневський відповів: «Я нічого не можу сказати зараз. Робота місії розпочнеться сьогодні ввечері. Завтра-післязавтра ми будемо у Києві та Харкові. Побачимо, що буде. Ми працюємо».
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Питання можливості лікування Тимошенко за кордоном є предметом роботи юристів, - зазначає видання.
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