Квасневський про шанси лікування Тимошенко за кордоном: ми працюємо

Сьогодні ввечері відновить свою роботу місія Кокса-Квасневського. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Екс-президент Польщі Александр Квасневський уже прибув до Києва, тут він бере участь у конференції до Дня боротьби з наркоманією.

На запитання перед початком конференції у Києві, якими є шанси Тимошенко на лікування за кордоном, Квасневський відповів: «Я нічого не можу сказати зараз. Робота місії розпочнеться сьогодні ввечері. Завтра-післязавтра ми будемо у Києві та Харкові. Побачимо, що буде. Ми працюємо».

На тему: В ЄС очікують, що Україна вирішить питання Тимошенко

Питання можливості лікування Тимошенко за кордоном є предметом роботи юристів, - зазначає видання.