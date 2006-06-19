До Криму повернулись американські військові

До Криму прибули 35 американських технічних спеціалістів для відправлення військового вантажу з Феодосії.

Як повідомляє “5 канал”, американці мають відправити з півострова військовий вантаж, що й досі перебуває у порту Феодосія через акції протесту проти проведення військових навчань "Сі Бриз 2006".

Завтра американські фахівці почнуть завантажуватимуть військову техніку й обладнання на українське торговельне судно "Анантолій Колесниченко".

До 24 червня вантаж має бути завантажено на борт, а 25 червня судно за графіком уже пройде протоку Босфор. Разом із вантажем Україну залишать і американські фахівці.

Як повідомляв УНІАН, понад два тижні жителі Феодосії і представники політичних сил блокували порт, куди зайшов американський корабель «Едвантидж». На борту корабля – спецтехніка, устаткування, підготовлене для модернізації тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України, а також зброя для міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006» у Криму.

11 і 12 червня 225 американських резервістів залишили Крим і вилетіли до Німеччини.