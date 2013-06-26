Табачник розповів, навіщо об’єднують одеські виші

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного розпорядження на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив журналістам міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

«Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати до Національної академії харчових технологій Аграрний університет», - сказав Табачник.

Він пояснив, що таким чином вдасться забезпечити підготовку фахівців, які працюють в аграрній і переробній сферах сільського господарства, в одному виші.

«Буде повністю вся лінійка - від вирощування продуктів до їх переробки і зберігання», - підкреслив Табачник.

Міністр також відзначив, що у результаті такого об'єднання рівень дипломів випускників-аграріїв підвищиться, оскільки це буде диплом не просто університету, а національного університету.

Натомість депутат від Батьківщини, голова комітету ВР з питань освіти і науки Лілія Гриневич у себе на Фейсбуці заявила, що закриття вишів відбувається без погодження з колективом, і "навіть без їх повідомлення".

Як повідомлялося, в 2012 році Одеська державна академія холоду була приєднана до Одеської національної академії харчових технологій.