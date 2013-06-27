Українцям радять не потикатися в деякі міста Єгипту
Міністерство закордонних справ України попереджає українців про можливе погіршення ситуації у сфері безпеки в Єгипті у зв’язку із запланованими на кінець червня та початок липня масовими акціями протесту в цій країні.
Про це УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.
З огляду на це зовнішньополітичне відомство рекомендує українцям утриматися від поїздок до міст Каїр, Александрія, Асьют, Ісмаілія, Порт-Саїд, Суец та на Північний Синай.
Громадянам України, які на даний час вже відпочивають у курортних містах Єгипту: Хургаді, Шарм аш-Шейху, Марса-Алам, аль-Гуні, Дагабі, Нувейбі, з метою уникнення загрози безпеці рекомендується проводити відпочинок на території готелю та утримуватися від неорганізованих поїздок за його межі.
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Всім громадянам України, які перебувають на території Єгипту, рекомендовано обмежити своє пересування країною, утримуватися від відвідання місць скупчення людей, не брати участь в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах, підкреслюється в повідомленні.
В МЗС також інформують, що у Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет діє цілодобовий контактний телефон (+2 010 000 39 648), за яким, у разі необхідності, можна зв’язатися зі співробітником Посольства.
Крім того, в Департаменті інформаційної політики нагадують про функціонування в МЗС України цілодобової гарячої лінії на випадок екстрених ситуацій - +38 044 2381657.