Кожара запропонував лідерам Придністров'я та Молдови зустрітися в Україні

21:29, 27 червня 2013
Політика
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Посол України в Молдові Сергій Пирожков у четвер передав лідеру Придністров'я Євгену Шевчуку пропозицію голови МЗС України Леоніда Кожари провести найближчим часом зустріч з прем'єр-міністром Молдови Юрієм Лянке.

Україна пропонує свою територію для переговорів

Українська сторона висловила готовність організувати таку зустріч на території своєї держави, причому очільник Придністров'я Шевчук привітав цю ініціативу, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу придністровського лідера.

"Однак проведення зустрічі стане можливим лише в тому разі, якщо Придністров'я та Молдова на рівні політичних представників і експертів вироблять проекти домовленостей щодо вирішення низки питань у соціально-економічній сфері, і, перш за все, у сфері свободи пересування громадян. У такому разі керівники сторін зможуть підписати в рамках зустрічі відповідні угоди", - сказано в повідомленні.

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Довідка: Придністров'я, 60% жителів якого складають росіяни та українці, домагалося виходу зі складу Молдавії ще до розпаду СРСР, побоюючись, що на хвилі націоналізму Молдова приєднається до Румунії. У 1992 році, після невдалої спроби влади Молдови силою вирішити проблему і збройного конфлікту Кишинів втратив контроль над лівобережними районами, і Придністров'я стало територією фактично непідконтрольною Кишиневу. Мир у регіоні підтримують миротворчі сили. Тирасполь домагається міжнародного визнання, а Молдова пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави.

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