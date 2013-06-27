Кожара запропонував лідерам Придністров'я та Молдови зустрітися в Україні

Українська сторона висловила готовність організувати таку зустріч на території своєї держави, причому очільник Придністров'я Шевчук привітав цю ініціативу, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу придністровського лідера.

"Однак проведення зустрічі стане можливим лише в тому разі, якщо Придністров'я та Молдова на рівні політичних представників і експертів вироблять проекти домовленостей щодо вирішення низки питань у соціально-економічній сфері, і, перш за все, у сфері свободи пересування громадян. У такому разі керівники сторін зможуть підписати в рамках зустрічі відповідні угоди", - сказано в повідомленні.

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Довідка: Придністров'я, 60% жителів якого складають росіяни та українці, домагалося виходу зі складу Молдавії ще до розпаду СРСР, побоюючись, що на хвилі націоналізму Молдова приєднається до Румунії. У 1992 році, після невдалої спроби влади Молдови силою вирішити проблему і збройного конфлікту Кишинів втратив контроль над лівобережними районами, і Придністров'я стало територією фактично непідконтрольною Кишиневу. Мир у регіоні підтримують миротворчі сили. Тирасполь домагається міжнародного визнання, а Молдова пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави.