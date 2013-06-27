Яценюк прокоментував ініціативу Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після прибуття з Вашингтону у аеропорту «Бориспіль», відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко про створення національного круглого столу щодо євроінтеграції та можливого продовження сесії.

«Ми розпочали цей діалог. І моя зустріч з Віктором Януковичем – це був перший крок до того, щоб Європа побачила, що Україна готова робити все для того, щоб Україна стала членом Європейського союзу», - сказав він.

Також Яценюк додав, що «вся країна повинна зараз працювати над тим, щоб у Вільнюсі була підписана Угода».

Лідер фракції «Батьківщина» нагадав, що ініціатива щодо продовження сесії парламенту вже внесена фракцією «Батьківщина».

«І в тому випадку, якщо партія Регіонів дійсно хоче, щоб був прийнятий весь пакет законодавства, ми внесли рішення до парламенту щодо продовження роботи», - сказав Яценюк, і додав, що вони створюють спеціальну комісію з питань наближення України до Європейського Союзу.

При цьому наголосив він, що «найважливіше, що Український Уряд почав вносити закони про європейську інтеграцію».

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Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пропонує створити Національний круглий стіл для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.