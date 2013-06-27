Тимошенко закликає нардепів не йти у відпустку

Про це вона написала у статті для "Української правди".

Юлія Тимошенко пропонує назвати цю структуру Національний круглий стіл "Порозуміння заради європейського майбутнього" і визначає шість критеріїв її роботи:

"Перше. Повноправними учасниками Національного круглого столу мають стати: особисто президент України, визначені ним посадові особи його адміністрації та уряду, голова Верховної Ради та лідери всіх парламентських фракцій, керівники профільних комітетів Верховної Ради, які беруть участь в євроінтеграційних процесах, представники Венеціанської комісії, представники делегації Європейського союзу, лідери політичних груп Європарламенту та посли ЄС в Україні.

Доцільно запросити до роботи екс-міністрів закордонних справ усіх українських урядів. Найголовніше — серцем цього Національного круглого столу має стати участь у його роботі моральних авторитетів націй, лідерів громадських рухів та організацій, які не дадуть політикам діяти безвідповідально або за подвійними стандартами.

Друге. Національний круглий стіл обов’язково мусить мати діючий виконавчий орган, який забезпечить його організацію та ефективну діяльність. Він може складатися з керівників секретаріатів Адміністрації президента та Верховної Ради, фракцій та комітетів.

Третє. На першому засіданні має бути затверджений план спільної роботи з виконання критеріїв ЄС. Кожне засідання має завершуватися прийняттям письмових рішень з усіх питань, обов’язкових для затвердження в парламенті та уряді.

Четверте. Національний круглий стіл варто скликати раз на тиждень та проводити його від початку до кінця в присутності представників засобів масової інформації, прозоро, конструктивно та відповідально.

Безумовно, треба відтермінувати літні парламентські канікули до завершення всіх справ з виконання передумов до підписання угоди. Я прошу українських парламентарів пожертвувати — ні, не життям, — лише черговою відпусткою заради України.

П’яте. Місце проведення Національного круглого столу має бути нережимним та територіально нейтральним для всіх учасників, легко доступним для журналістів та спостерігачів.

Таким місцем може бути Український дім. Особливо символічно, що він знаходиться на Європейській площі в центрі столиці України.

Шосте. Під час обговорення європейських законопроектів та прийняття рішень бажано мати по кожному принциповому питанню консенсусні рішення, безумовно, якщо учасники Національного круглого столу здатні мудро, відповідально та результативно працювати заради європейського майбутнього України".

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Юлія Тимошенко вважає, що робота такої консолідуючої системи, як Національний круглий стіл, може, при бажанні, дати шанс швидко та публічно знайти порозуміння з усіх спірних питаннь, які стосуються виконання критеріїв ЄС.