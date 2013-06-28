Кличко: Ми не дамо владі змінити Конституцію через референдум

Голова партії “УДАР” Віталій Кличко застерігає українську владу від намірів змінити Конституцію через так званий референдум, без участі парламенту.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Кличка до Дня Конституції.

Він наголосив, що “Конституція України потребує в першу чергу виконання її положень, а не “винаходів”, як переписати Основний Закон”. За його словами, сьогодні “Конституцію не вперше намагаються докорінно змінити”, і “як правило, всі ці спроби базувалися на єдиному бажанні влади - змінити Конституцію в інтересах окремих осіб”.

За словами Кличка, «можновладці часто забувають, що джерелом влади є народ, і заради того, аби залишитися у своїх кріслах, вони готові переписувати Конституцію. Ми не дамо українській владі змінити Конституцію через так званий референдум і не допустимо жодних змін до Основного Закону без участі парламенту».

Кличко назвав «великою помилкою те, що суспільство й опозиція мовчки погодилися, коли в 2010 році Конституційний Суд, перевищивши свої повноваження, фактично змінив своїм рішенням Конституцію і державний устрій країни».

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«Кілька років тому тодішня опозиція своєю мовчазною позицією дозволила владі провернути сценарій зміни Конституції. Сьогодні влада, яка усвідомлює, що ніколи не переможе на чесних виборах, збирається вчергове переписати під себе Основний Закон, цього разу через так званий референдум», - заявив він.

Клично наголосив: «Хочу розчарувати всіх авторів подібного сценарію - вам не вдасться його реалізувати. Залиште спроби “редагування” Конституції. Пам’ятайте про те, що Основний Закон громадяни і, перш за все, влада зобов’язані виконувати».