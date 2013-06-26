Лавринович продовжує наполягати, що Конституцію можна міняти на референдумі

Міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що прийняття поправок до Конституції на всеукраїнському референдумі відповідає українському законодавству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Лавринович повідомив, що 24-25 червня в Люксембурзі він обговорив підготовку законодавчих змін у рамках європейської інтеграції України з фахівцями Єврокомісії з питань нормативного забезпечення євроінтеграції. Після розгляду закону про референдум було вказано, що більшість норм є і в законодавстві інших європейських країн.

На тему: Венеціанська комісія - про референдум: зміни у Конституцію має вносити ВР

"А те, що зазначав секретар Венеціанської комісії, стосувалося можливості ухвалення Конституції на загальнонаціональному референдумі. Принаймні, в двох країнах Європейського Союзу саме так було зроблено, і питання: мати таку норму чи ні, лежить не в правовій площині, а в площині політичної доцільності. Тому, коли ми спілкувалися, винесли цю тему за дужки для обговорення на рівні політичної стратегії, а не на рівні відповідності якимсь правовим документам. Тому що тут висунути якісь претензії просто неможливо", - сказав Лавринович.

За словами міністра, питання прийняття поправок до Конституції на всеукраїнському референдумі повністю відповідає Конституції, і це відображено в рішенні Конституційного Суду від 2005 року.

"У Конституції чітко є кілька принципів: єдиним джерелом влади в Україні є народ, і неможлива зміна позиції, яка змінює суспільний устрій, без українського народу, і єдиним способом прийняття безпосередньо рішень є загальнонаціональний референдум. Тому що немає іншого способу прийняття рішень всіма громадянами", - наголосив Лавринович.

За його словами, доцільність прийняття поправок до Конституції на референдумі може бути предметом обговорення на високому політичному рівні, а не на рівні правових експертів.

На тему: Лавриновича не переконали висновки Венеціанської комісії

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія оцінила закон про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля.

Вона встановила, що дозвіл виносити на референдум питання про внесення змін до Конституції або про нову Конституцію може завдати шкоди конституційній стабільності і законності в Україні.

Крім того, комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам у частині питань, які можуть бути винесені на референдум за народною ініціативою.

Як сказав секретар комісії Томас Маркерт в інтерв'ю DW, висновок Венеціанської комісії згідно із законом про всеукраїнський референдум є "одним з наших найбільш критичних висновків”.