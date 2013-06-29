Кожара закликав відновити «культуру співробітництва» в ОБСЄ

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, Кожара наголосив на необхідності вжиття подальших кроків, спрямованих на зміцнення довіри між державами-учасницями ОБСЄ.

Торкаючись питання процесу «Гельсінкі +40», який є головною темою дискусій цьогорічної сесії ПА ОБСЄ, Кожара відзначив «нагальність відновлення «культури співробітництва», яка стала підґрунтям для підписання Гельсінського Заключного Акту». «Майбутня ювілейна річниця Гельсінського процесу є унікальним шансом для пошуку спільних відповідей на виклики, що постають перед нами, забезпечення стратегічного спрямування ОБСЄ і, водночас, продовження удосконалення механізмів всебічної імплементації усього комплексу зобов’язань ОБСЄ, напрацьованих протягом десятиліть», - наголосив він.

Голова ОБСЄ акцентував на «необхідності додаткових зусиль для поглиблення зв’язку між ОБСЄ та громадянським суспільством». У цьому контексті він відзначив важливу роль Парламентської асамблеї.

Кожара також поінформував парламентаріїв про досягнення головування України у реалізації своїх пріоритетів, включаючи питання розв’язання тривалих конфліктів, забезпечення енергетичної безпеки, запобігання торгівлі людьми та забезпечення свободи ЗМІ в регіоні ОБСЄ.

Міністр привітав зусилля із зміцнення співробітництва між ОБСЄ та сусідніми з цією Організацією країнами, включаючи Афганістан та держави Південного Середземномор’я. Міністр позитивно відзначив нещодавню заявку Лівії щодо надання статусу партнера ОБСЄ із співробітництва.

Наголошуючи на тому, що спостереження за виборами «є одним з визначальних напрямків діяльності ОБСЄ», Кожара висловив своє сподівання на те, що «конструктивна співпраця та взаємодія у нашій діяльності і надалі будуть запорукою зміцнення довіри до діяльності ОБСЄ у сфері спостереження за виборами».

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр, також виступаючи перед парламентаріями, зазначив, що «держави-учасниці самостійно не в змозі протидіяти таким транснаціональним загрозам, як тероризм, незаконний обіг наркотиків та кіберзлочинність», а «зміцнення безпеки кожної окремої держави сприяє безпеці всієї спільноти ОБСЄ». Генсек запропонував зосередити окрему увагу в рамках процесу «Гельсінкі + 40» на таких стратегічних напрямках діяльності, як контроль за звичайними озброєннями та зміцнення наявного інструментарію у сферах сприяння належному управлінню і боротьби з корупцією, разом із необхідністю збереження проблематики людського виміру на порядку денному діяльності Організації.

Робота 22-ої Щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме в Стамбулі з 29 червня по 3 липня 2013 року.