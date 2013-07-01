Тимошенко не погоджується на операцію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом повідомив головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайло Афанасьєв.

“Вона не налаштована на проведення інвазивного втручання в Україні, а діагностичне обстеження проводиться безпосередньо перед інвазивним втручанням”, - сказав Афанасьєв.

За його словами, Тимошенко відмовилася від інвазивного втручання в день останнього приїзду німецьких лікарів.

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Він зауважив, що Тимошенко отримала російськомовний переклад рекомендацій німецьких лікарів 23 червня.

Як сказав головний лікар, до проведення інвазивного втручання повинно бути проведено медичне обстеження Тимошенко, зокрема, томографічне та електрофізіологічне обстеження.

За його словами, ці обстеження покажуть необхідність інвазивного втручання.

Афанасьєв наголосив, що на сьогодні стан пацієнтки є стабільним, Тимошенко отримує прописані німецькими лікарями процедури.

Афанасьєв звернувся до захисників Тимошенко та ЗМІ із закликом не політизувати ситуацію.