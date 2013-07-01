ЦВК розпланувала роботу на друге півріччя 2013 року
Центрвиборчком прийняв орієнтовний план роботи на друге півріччя 2013 року
Центральна виборча комісія прийняла орієнтовний план свої роботи на друге півріччя 2013 року.
Про це УНІАН повідомили в Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Крім того, Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO на проміжних виборах народного депутата України 7 липня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі № 224. Таким чином, загальна чисельність зареєстрованих офіційних спостерігачів на зазначених виборах станом на 1 липня становить 17 осіб.
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Крім того, внесено деякі зміни технічного характеру до постанови ЦВК від 24 січня 2012 року № 11 "Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2012 року № 381).
На завершення засідання внесено деякі зміни до складу територіальних виборчих комісій у двох регіонах України, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого відповідно до постанови ЦВК від 15 вересня 2010 року № 355 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".