ЦВК розпланувала роботу на друге півріччя 2013 року

Центральна виборча комісія прийняла орієнтовний план свої роботи на друге півріччя 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Крім того, Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO на проміжних виборах народного депутата України 7 липня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі № 224. Таким чином, загальна чисельність зареєстрованих офіційних спостерігачів на зазначених виборах станом на 1 липня становить 17 осіб.

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Крім того, внесено деякі зміни технічного характеру до постанови ЦВК від 24 січня 2012 року № 11 "Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2012 року № 381).

На завершення засідання внесено деякі зміни до складу територіальних виборчих комісій у двох регіонах України, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого відповідно до постанови ЦВК від 15 вересня 2010 року № 355 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".