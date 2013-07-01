На Миколаївщині, де сталося зґвалтування, штурмують міліцію

Про це на своїй Facebook-сторінці написав Аркадій Корнацький.

"Просто зараз понад тисячу мешканців Врадіївки почали громити місцевий райвідділ міліції. За словами присутніх на мітингу, у дверях міліції люди побачили Євгена Дрижака, одного з причетних до звірячого побиття та зґвалтування врадіївської жінки Ірини... З появою Дрижака у вікна відділку полетіло каміння, яйця та інші предмети. Люди кинулися до дверей райвідділку, а звідти міліціонери почали бризкати із газових балончиків та стріляти", - написав Корнацький.

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"Крім родичів та знайомих Ірини на майданчику біля врадіївської міліції зібралися люди, чиїх рідних та близьких катували в міліції, а також родичі кількох хлопців, яких місцеві "правоохоронці" довели до самогубства, тортурами вибиваючи явки із повинною у злочинах, яких вони не скоювали", - додав він.

"За попередніми даними, у ході сутички постраждала жінка із дитиною, а в одного з пікетувальників прострілене плече та нога. Постраждалих відправили до лікарні", - цитує Українська правда.

"Тим часом до місця події підтягують додаткові сили міліції та спецпідрозділу "Беркут",