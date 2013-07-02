Суд скасував заборону радянської символіки в Тернополі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення на підставі звернення прокуратури 27 червня ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд.

Загалом прокуратура Тернополя оскаржувала 4 рішення і всі оскаржувані акти органу місцевого самоврядування судом визнано протиправними та скасовано.

Зокрема скасовано рішення міської ради № 6/7/138 від 08.04.2011 року «Про заборону розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах» та рішення № 6/п32/1 від 09.05.2013 року «Про заборону розміщення радянської та нацистської символіки в м.Тернополі».

В постанові суду вказано, що зазначені розпорядження та рішення сесії міської ради суперечать вимогам Конституції України, Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та прийняті з перевищенням наданих органу місцевого самоврядування повноважень.

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Також постановою суду визнано протиправним п.п. 2, 6 рішення 34 сесії Тернопільської міської ради шостого скликання №6/34/50 від 06.06.2013 року “Про інформацію начальника Тернопільського міського відділу УМВСУ в Тернопільській області і прокурора міста Тернополя про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста Тернополя, дії правоохоронних органів 9 травня 2013 року в Старому парку міста Тернополя», в частині оцінки роботи правоохоронних органів та вчинення впливу на їхню діяльність.

Дані пункти передбачали визнати роботу правоохоронців 9 травня в парку Слави незадовільною, а також припинити фінансування міської програми «Правопорядок», спрямованої на покращення матеріальної бази міськвідділу міліції.