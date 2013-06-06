Тернопільська міськрада призупинила фінансування міліції

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати сьогодні прийняли під час сесії, заслухавши перед цим інформацію начальника Тернопільського міського відділу управління МВС України в Тернопільській області Олександра Хілюка і прокурора міста Віталія Сідорова про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території Тернополя, а також про дії правоохоронних органів 9 травня у Старому парку.

Взявши інформацію доповідачів до відома, депутатти своїм рішенням роботу правоохоронних органів 9 травня 2013 року у Старому парку Тернополя визнали незадовільною.

Окрім того, депутатський корпус створив комісію за участю постійної комісії міськради з питань контролю за використанням комунального майна для оцінки ефективності використання приміщень, які надані в безоплатне користування правоохоронним органам.

Також депутати закликали керівництво міськвідділу міліції та прокурора Тернополя належно розслідувати кримінальне провадження по фактах побиття депутатів 9 травня.

При цьому у рішенні вказано, що у випадку неналежного розгляду скарг та розслідування кримінальної справи щодо фактів побиття депутатів, буде піднято питання про виключення зі складу виконавчого комітету начальника міського відділу міліції Хілюка.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” й прихильниками «Свободи».

10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.

Восьми представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами в парку Слави, суд присудив 5 діб адмінарешту.

Ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 днів арешту, а двом прихильникам молодіжної організації "Сокіл" присудили сплатити по 250 грн штрафу.