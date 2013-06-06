Тернопільська міськрада призупинила фінансування міліції
Тернопільська міська рада визнала роботу міської міліції 9 травня цього року незадовільною та тимчасово призупинила фінансування програми «Правопорядок», спрямовану на матеріальну підтримку міськвідділу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати сьогодні прийняли під час сесії, заслухавши перед цим інформацію начальника Тернопільського міського відділу управління МВС України в Тернопільській області Олександра Хілюка і прокурора міста Віталія Сідорова про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території Тернополя, а також про дії правоохоронних органів 9 травня у Старому парку.
Взявши інформацію доповідачів до відома, депутатти своїм рішенням роботу правоохоронних органів 9 травня 2013 року у Старому парку Тернополя визнали незадовільною.
Окрім того, депутатський корпус створив комісію за участю постійної комісії міськради з питань контролю за використанням комунального майна для оцінки ефективності використання приміщень, які надані в безоплатне користування правоохоронним органам.
Також депутати закликали керівництво міськвідділу міліції та прокурора Тернополя належно розслідувати кримінальне провадження по фактах побиття депутатів 9 травня.
При цьому у рішенні вказано, що у випадку неналежного розгляду скарг та розслідування кримінальної справи щодо фактів побиття депутатів, буде піднято питання про виключення зі складу виконавчого комітету начальника міського відділу міліції Хілюка.
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Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” й прихильниками «Свободи».
10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.
Восьми представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами в парку Слави, суд присудив 5 діб адмінарешту.
Ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 днів арешту, а двом прихильникам молодіжної організації "Сокіл" присудили сплатити по 250 грн штрафу.