Опора склала антирейтинг «найбільших гультяїв» ВР

Упродовж першої сесії Верховної Ради України сьомого скликання найбільш дисциплінованими виявилися депутати фракції ВО «Свобода», показник відвідуваності пленарних засідань яких складає 99%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

За підрахунками ОПОРИ, високий рівень продемонстрували фракції «УДАРу» та КПУ – по 96%. Менш відповідальними виявилися члени фракцій Партії регіонів та ВО «Батьківщина». Їх рівень відвідуваності складає 88% і 87% відповідно. Лідером за кількістю прогулів є умовна група позафракційних депутатів, які були присутні на 84 % від усіх засідань.

В індивідуальному антирейтингу «найбільших гультяїв» перше місце спільно посідають депутати від Партії регіонів і ВО «Батьківщина» – Юрій Іванющенко і Леонід Ємець відповідно. Кожен із них пропустив 83% пленарних засідань парламенту. Ще шість депутатів не відвідали більшість (67%) засідань Ради: це – Ігор Скосар, Артем Щербань, Павло Балога, Олександр Волков, Сергій Тігіпко та Андрій Табалов. Ще 15 народних депутатів пропустили половину засідань Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2013 року завершилася перша сесія Верховної Ради України VII скликання. Протягом неї відбулося шість пленарних засідань.