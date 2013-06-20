Лавриновича не переконали висновки Венеціанської комісії

Про це міністр заявив у коментарі УНІАН сьогодні під час проведення Міжнародної конференції „Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції в сучасних умовах“ в Ялті.

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«Питання закону про всеукраїнський референдум з внесення змін до Конституції не розглядалося на Брюссельському саміті. Але воно було порушене зараз Венеціанською комісією.

Нагадаю, що є стаття п'ята Конституції України, яка говорить, що джерелом влади є народ, і народ може ухвалювати рішення відповідно до ст. 72 Конституції, яка передбачає, що такі зміни вносяться шляхом референдуму. Тому, те що є в законі, відповідає положенням нашої Конституції” - підкреслив Лавринович.

Міністр юстиції також зазначив, що зауваження Венеціанської комісії з приводу закону про референдум перебувають у площині проблемної дискусії.

“Венеціанська комісія вважає, що питання змін до Конституції можна вирішувати тільки за участі парламенту. Питання представницької демократії і безпосередньої демократії дискутується ще з часів Стародавньої Греції. Це питання проблемної дискусії. Якщо у нас в Конституції записано, такі рішення може ухвалювати тільки народ, у нього немає інших механізмів, то зміна конституційного ладу може відбуватися тільки на всенародному голосуванні.

Ми повинні уважно ставитися до рекомендацій Венеціанської комісії, але й поважати свою Конституцію. Без пошани неможливо говорити про якесь поліпшення основного закону в майбутньому», - вважає міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія оцінила закон про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля.

Вона встановила, що дозвіл виносити на референдум питання про внесення змін до Конституції або про нову Конституцію може завдати шкоди конституційній стабільності і законності в Україні.

Крім того, Комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам у частині питань, які можуть бути винесені на референдум за народною ініціативою.