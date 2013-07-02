Голова ТСК: Регіонали і комуністи влаштували демарш на засіданні

Народний депутат від “Батьківщини”, голова Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів перешкоджання журналістській діяльності та побиття представників ЗМІ під час акцій 18 травня Віталій Ярема заявляє, що представники Партії регіонів і КПУ перешкоджають повноцінній роботі цієї комісії.

У коментарі УНІАН Ярема повідомив, що сьогодні представники КПУ і Партії регіонів працювали лише половину часу засідання ТСК. “Потім залишили засідання, незадоволені тим, як я веду засідання комісії, і пообіцяли, що вони підготують свій звіт Тимчасової слідчої комісії”, - сказав він.

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За словами Яреми, у зв’язку з тим, що правоохоронні органи не надають ТСК об’єктивну інформацію або ж взагалі не відповідають на звернення комісії, вирішено всі звернення робити через депутатські запити.

Крім того, на наступне засідання ТСК вирішено запросити 4 представників опозиційних політичних сил з регіонів, яким не дали можливості дістатися до Києва на акцію 18 травня, а також керівників обласних управлінь міліції.

Ярема повідомив, що сьогодні або завтра попросить голову Верховної Ради Володимира Рибака включити до порядку денного пленарного засідання проект постанови про введення до складу ТСК позафракційного народного депутата Олеся Донія.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня представники ТСК від КПУ та Партії регіонів заявили, що вважають заангажованим попередній звіт комісії.

Водночас народні депутати від опозиції, які входять до складу цієї комісії, наголошують, що їхній попередній звіт є об’єктивним.

18 травня у Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів. Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодчиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Крім того, лідера руху «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу і ще трьох активістів 18 травня затримали на Софійській площі бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка. Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 грн.