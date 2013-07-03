Опозиція вимагає відставок Захарченка і миколаївського губернатора

Фракції “Батьківщина”, «УДАР» та “Свобода” вимагають відправити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у відставку і заслухати у Верховній Раді звіт генерального прокурора Віктора Пшонки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Роман Забзалюк (фракція “Батьківщина”).

Опозиціонери заявляють, що Захарченко має бути відправлений у відставку за “неефективну організацію роботи органів внутрішніх справ”.

Також опозиція вимагає відставки голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Круглова.

Крім того, опозиція вимагає не відсторонити від посади, а звільнити з посади начальника Миколаївського обласного управління міліції.