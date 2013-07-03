Суслова призначили представником України в Євразійській економічній комісії

Як передає кореспондент УНІАН, міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш повідомила журналістів, що відповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Кабмін призначив Суслова представником в Євразійській економічній комісії (з місцем перебування у місті Києві) .

Крім того, уряд доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими зацікавленими органами виконавчої влади у місячний термін розробити положення про представника України в ЄЕК.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Росії, Білорусі і Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу та Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять РФ, Білорусь, Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення обов'язкові для виконання на території трьох країн. З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще у 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.