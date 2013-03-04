Екс-міністр: Заборона валютних депозитів призведе до банківської кризи

За словами екс-міністра економіки і екс-глави Держфінпослуг, заборона валютних депозитів - це дуже радикальне рішення, і треба дуже серйозно подумати. Подібні заходи потрібно дуже ретельно готувати, і для цього потрібно дійсно забезпечити довіру населення до національної валюти та її стійкість.

«Якщо забороняються валютні депозити, то буде створена тіньова система обслуговування валютних депозитів. Суспільство і громадяни не готові до того, щоб відмовитися тримати частину своїх коштів у валюті. Тому, якщо таке рішення буде ухвалено, відбудеться масований відплив коштів з банківської системи, що викличе неминучу у нинішніх умовах тяжку банківську кризу», - заявив В.Суслов у коментарі УНІАН.

Водночас експерт підтримує ініціативу щодо оподаткування відсотків по депозитах. «Люди, що мають доходи по депозитах, мають сплачувати податки, і цей податок має сплачуватися за ставкою не нижче, ніж для трудових доходів. Тому ставка 25%, яка пропонується, цілком обґрунтована. Якщо порахувати, то виявиться, що навіть після вирахування такого податку, дохід по депозиту все одно залишиться досить високим, інтерес зберігати гроші у банках не знизиться, і відпливу депозитів не буде», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25%-й податок на доходи фізичних осіб, одержані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади у банках або небанківських установах. Відповідні законопроекти № 2400 і № 2401 зареєстровані у парламенті 26 лютого.