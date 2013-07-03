Рибак лякає депутатів, що залишаться без зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні ВР.

Він запропонував розглянути проект постанови про кошторис ВР на 2013 рік. За словами Рибака, про це лідери фракцій домовились під час сьогоднішніх консультацій.

Водночас голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зі робочого місця в сесійній залі зазначив, що таких домовленостей не було, а йшлося про те, що ВР ухвалюватиме євроінтеграційні законопроекти.

У відповідь на цю репліку Рибак сказав: “Арсеній Петровичу, я розумію, що тут багато телебачення, і це нормальна піар-акція”.

За словами спікера, якщо ВР не хоче ухвалювати кошторис, то “значить без зарплати народні депутати залишаться і все на цьому закінчиться”.

“Попіартесь ще трохи, але тільки без зарплати”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутати не змогли ухвалити проект постанови про кошторис ВРУ на 2013 рік.