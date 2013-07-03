Яценюк - регіоналам: Ми від вас в десять раз розумніші

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу у парламенті.

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“Сьогодні Партія регіонів хотіла зробити провокацію в тому, щоб опозиція заблокувала Верховну Раду України, а потім покласти на опозицію відповідальність за те, що начебто не приймаються європейські закони. Ми від вас в десять раз розумніші, і саме тому ми зараз вимагаємо від вас прийняття всіх законів про інтеграцію України до Європейського Союзу”, - наголосив Яценюк.