Яценюк - регіоналам: Ми від вас в десять раз розумніші
13:28, 03 липня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вимагає від Верховної Ради терміново розглянути євроінтеграційні законопроекти.
Яценюк думає, що його регіонали не перехитрять
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу у парламенті.
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“Сьогодні Партія регіонів хотіла зробити провокацію в тому, щоб опозиція заблокувала Верховну Раду України, а потім покласти на опозицію відповідальність за те, що начебто не приймаються європейські закони. Ми від вас в десять раз розумніші, і саме тому ми зараз вимагаємо від вас прийняття всіх законів про інтеграцію України до Європейського Союзу”, - наголосив Яценюк.
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