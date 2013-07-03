Герман і Фаріон обмінялися «люб'язностями»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламенту, відповідаючи на заклик лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка терміново ухвалити євроінтеграційні законопроекти.

“Чим би дитя в окулярах не тішилося, лиш би не плакало. І якщо дитя вважає, що це вони вимагають, щоб ми ухвалили євроітеграційні закони, то хай вважають. Ми кровно зацікавлені в тому, щоб сьогодні ми попрацювали дуже активно”, - наголосила Герман.

При цьому вона підкреслила, що фракція ПР виступає за ухвалення євроінтеграційних законів.

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“Якщо вони вважають, що це на їх вимогу, то нехай вважають, головне, щоб вони натиснули ту кнопку, яка приведе Україну до євроінтеграції. Ми цього хочемо і ми за це боремося, і ми цього досягнемо разом з дітьми з опозиції”, - сказала Герман.

У відповідь їй з робочого місця народний депутат Ірина Фаріон (фракція “Свобода”) вигукнула: “Мама Тереза!”.