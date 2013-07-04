Рада розглядає призначення члена Нацради з телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВР голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко повідомив, що на цю посаду балотуються 8 кандидатів.

На тему: 9 кандидатів претендують на посаду члена Нацради з телерадіомовлення

Він зазначив, що від фракції КПУ балотується доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету ім. Шевченка Вікторія Георгієвська, від всеукраїнської громадської організації «Комісія з журналістської етики» - народний депутат VI скликання Ольга Герасим'юк, від асоціації регіональних видань «Спільний простір» - голова правління МГО «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, від профспілки «Журналіст України» - редактор відділу соціальної політики газети «Сільські вісті» Олександр Михайлюта, від всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» - асистент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Дмитро Олтаржевський, від фракції ВО «Свобода» - Тарас Осауленко (помічник народного депутата), від громадської організації «Всеукраїнська асоціація телеглядачів» - старший викладач кафедри радіотехнологій Київського державного університету інформаційних та комунікаційних технологій Олександр Півнюк, від Незалежної асоціації мовників - директор МТРК «Чернівці» Геннадій Сергєєв.

Водночас зняли свої кандидатури Володимир Пащук - керівник апарату Нацради з питань телебачення і радіомовлення, який балотувався від Всеукраїнської асоціації дитячого та юнацького телебачення, а також Віктор Набруско - доцент Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка, який балотувався від Національної спілки журналістів України.