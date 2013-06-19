9 кандидатів претендують на посаду члена Нацради з телерадіомовлення

На участь у конкурсі на заміщення вакантної посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення документи подали 9 кандидатів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко під час сьогоднішнього засідання комітету, зауваживши, що термін подання документів на участь у конкурсі завершився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, зокрема, подали документи 9 кандидатів: Вікторія Георгієвська, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка (від КПУ); Олександр Михайлюта, директор відділу соціальної політики газети «Сільські вісті» (від профспілки «Журналіст України»); Віктор Набруско, секретар Національної спілки журналістів (від НСЖУ); Дмитро Олтаржевський, асистент кафедри реклами та зв'язків Інституту журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка (від Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива»); Олександр Півнюк, старший викладач кафедри радіотехнологій Київського державного університету інформаційних та комунікаційних технологій (від ГО «Всеукраїнська асоціація телеглядачів»); Геннадій Сергєєв, голова правління Незалежної асоціації телерадіомовників та директор МТРК «Чернівці» (від НАМ); Володимир Пащук, керівник апарату Нацради (від «Всеукраїнської асоціації дитячого та юнацького телебачення»); Тарас Осауленко (від ВО «Свобода»); Ольга Герасим'юк, народний депутат ВР 6-го скликання (від Комісії з журналістської етики).

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«Комітет організує розгляд цього питання в такий спосіб, щоби до завершення сесії, а саме – у четвер, 4 липня, Верховна Рада мала можливість проголосувати за призначення члена Нацради», - зазначив Томенко.

Він звернув увагу на те, що кілька кандидатур не мають досвіду роботи у сфері телебачення та радіомовлення не менше 5 років, як це передбачає закон про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Голова комітету звернув увагу громадських організацій, які запропонували такі кандидатури, зважити на неправомірність висунення цих кандидатів, що не підпадають під вимоги закону про Нацраду.

Також Томенко ще раз звернувся до журналістських організацій із закликом спробувати погодити єдиного кандидата від медіаспільноти на вакантну посаду члена Нацради.

«Цілком очевидно, що Партія регіонів та КПУ будуть підтримувати кандидатуру Георгієвської, що подана Комуністичною партією України. Натомість правильно було би, щоб альтернативою їй була би кандидатура не від опозиції, а від медіагромадськості. За таких обставин є шанс, що склад Нацради поповнить людина, авторитетна у медіасередовищі», - зазначив Томенко.

Як повідомлялося, ВР має обрати за своєю квотою члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку з тим, що Оксана Калетник вийшла зі складу Нацради після обрання народним депутатом.

23 травня ц. р. Верховна Рада не підтримала жодного з 11 кандидатів на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Так, найбільше голосів по рейтинговому голосуванню набрала кандидатура від фракції КПУ Вікторії Георгієвської, але під час голосування в сесійній залі вона не отримала необхідних 226 голосів (проголосували лише 209 із 376 - УНІАН).