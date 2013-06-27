Діра в державному бюджеті зросла в 5 разів

Дефіцит державного бюджету України в січні-травні 2013 року, порівняно з січнем-травнем 2012 року, зріс у 5,05 раза – до 18,488 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, дефіцит зведеного бюджету України за січень-травень поточного року становив 21,712 млрд грн, що 4,5 раза більше за показник січня-травня минулого року. Загальний фонд державного бюджету за звітний період виконано з дефіцитом у розмірі 20,060 млрд грн, що в 9,3 раза більше за показник аналогічного періоду 2012 року, але водночас, на 10,978 млрд грн менше за розпис на січень-травень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в січні-квітні 2013 року порівняно з січнем-квітнем 2012 року зріс у 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за цей період становив 18,883 млрд грн, що майже в 3 рази більше за показник аналогічного періоду минулого року. Загальний фонд держбюджету за зазначений період виконано з дефіцитом у розмірі 17,798 млрд грн, що в 4,6 раза більше за показник аналогічного періоду 2012 року, але водночас на 8,964 млрд грн менше за розпис на січень-квітень 2013 року.

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Державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза більше за дефіцит 2011 року. Зведений бюджет за 2012 рік виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн, дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн.

Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.